PKK yine Avrupa'da ağlayacak! Köşeye sıkışan teröristlerden eylem çağrısı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Mehmetçiğin Suriye ve Kuzey Irakta düzenlediği kararlı ve başarılı operasyonlarda her gün kayıplar veren, başlarını saklandıkları inlerinden çıkartamayan PKK yine Avrupa’da ağlamak için gün belirledi.

PKK'dan eylem çağrısı

Terör örgütü PKK’nın Avrupa yapılanması olan KCDK-E örgütün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla Kanada, Avustralya ve Avrupa’nın tüm ülkelerinde yürüyüş organize ediyor.

Türkiye karşıtı algı oluşturmak için düzenlenen yürüyüşlerle ilgili, “Tüm bu katliam ve saldırılara karşı başta Almanya dostların organize edeceği Düsseldorf Defend Kurdistan’ın merkezi yürüyüşü olmak üzere 14 Ağustos’ta tüm ülkelerdeki yapılacak yürüyüşlere katılmak tüm Kürdistanlıların ulusal, tüm demokratların, devrimcilerin de insanlık görevi olmaktadır. Tüm bu yürüyüşleri Avrupalı dostların oluşturduğu Defend Kurdistan, Avrupa'daki Kürdistanlı kurumların oluşturduğu 'Ji Bo Yekîtiya Netewiya Kurdistan/Ewropa' ve Türkiyeli Kuzey Kürdistanlı, Asuri, Ermeni, Çerkes, Laz, Alevi, Êzidî kurumların oluşturduğu ADBG ile birlikte organize ederek faşizmi ve diktatörlüğü birlikte yeneceğiz, diyoruz.” ifadeleri kullanıldı.