PKK yandaşı Hasan Cemal'den kemalistlere şirin görünme çabası

Bir dönem Kandil'e giderek 'çekilme günlüğü' yazı dizisi hazırlayan ve bu yazılarında 'Terör örgütü propogandası' yapması sebebi ile hapis cezası alan Hasan Cemal, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tweet atarak kemalistlere şirin görünmeye çalıştı.

Kemalistlere şirin görünmek için Atatürkçü oldu

PKK'lı teröristlerle görüşmeler yapan terör örgütü yandaşı Hasan Cemal, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Kemalistlere şirin görünmek için Atatürkçü olan Hasan Cemal tweetinde "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Erdoğan'a karşı Atatürk'ün yanındayım." ifadelerini kullandı.









