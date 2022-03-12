PKK ve HDP'nin yeni planı

YENİ AKİT ANKARA

PKK'nın siyasi uzantısı olarak TBMM'ye kadar giren HDP bölgede sinsi planlar yapmaya devam ediyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan; "Bir felaketle karşı karşıyayız" diyerek amacın gençleri dinden uzaklaştırmak olduğu tespitini paylaştı.

"Sosyolojik çalışma yapılmalı"

Savcı Sayan'ın paylaşımı şöyle:

"PKK ve HDP’nin bölgedeki yeni planı…

Kürt gençlerini dinden, gelenek ve göreneklerinden uzaklaştırmak…

En büyük felaketle karşı karşıyayız..

Bununla ilgili sosyolojik bir çalışma yapmanın tam zamanı…"