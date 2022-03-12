PKK ve HDP'nin yeni planı
PKK'nın siyasi uzantısı olarak TBMM'ye kadar giren HDP bölgede sinsi planlar yapmaya devam ediyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan; "Bir felaketle karşı karşıyayız" diyerek amacın gençleri dinden uzaklaştırmak olduğu tespitini paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
PKK'nın siyasi uzantısı olarak TBMM'ye kadar giren HDP bölgede sinsi planlar yapmaya devam ediyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan; "Bir felaketle karşı karşıyayız" diyerek amacın gençleri dinden uzaklaştırmak olduğu tespitini paylaştı.
"Sosyolojik çalışma yapılmalı"
Savcı Sayan'ın paylaşımı şöyle:
"PKK ve HDP’nin bölgedeki yeni planı…
Kürt gençlerini dinden, gelenek ve göreneklerinden uzaklaştırmak…
En büyük felaketle karşı karşıyayız..
Bununla ilgili sosyolojik bir çalışma yapmanın tam zamanı…"