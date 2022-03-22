PKK sloganı atan gruba uçan tekmeli müdahale
Pendik Marmaray istasyonunda bir vatandaş terör örgütü PKK sloganı atan bir grubun arasına uçan tekme atarak daldı.
İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonu peronunda, PKK sloganları atarak halay çeken gruba "tek başına" uçan tekme atarak müdahale eden kişinin görüntüleri kameraya yansıdı.
PKK sloganı atarak halay çeken grubun arasına önce uçan tekme ile müdahale edip, ardından PKK sempatizanlarına yumruk atan kişi, bir PKK sempatizanının burnunu kırdı.
Sempatizanlara tek başına saldıran kişi, sosyal medyada büyük ilgi görürken, etraftakilerin sloganlara sessiz kalması dikkat çekti.