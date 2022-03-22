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Gündem PKK sloganı atan gruba uçan tekmeli müdahale
Gündem

PKK sloganı atan gruba uçan tekmeli müdahale

Pendik Marmaray istasyonunda bir vatandaş terör örgütü PKK sloganı atan bir grubun arasına uçan tekme atarak daldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 09:50:00 -

İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonu peronunda, PKK sloganları atarak halay çeken gruba "tek başına" uçan tekme atarak müdahale eden kişinin görüntüleri kameraya yansıdı.

PKK sloganı atarak halay çeken grubun arasına önce uçan tekme ile müdahale edip, ardından PKK sempatizanlarına yumruk atan kişi, bir PKK sempatizanının burnunu kırdı.

Sempatizanlara tek başına saldıran kişi, sosyal medyada büyük ilgi görürken, etraftakilerin sloganlara sessiz kalması dikkat çekti.

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Yorumlar

Vatandaş

Çoğu sessiz kalmış Erdoğan duşmanlığı pkk kamalist din düşmanı tüm kesimleri can ciğer yaptı!

Türkeş

Helal olsun yiğit adam
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