PKK sevici tabipler birliği şehir hastaneleri 'yapılmasın' diye yürüyecek
Hükümetin bugüne kadar sağlık alanında yaptığı düzenlemelere sürekli karşı çıkan Türk Tabipler Birliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda şehir hastanelerinden vazgeçilmesi için yürüyüş düzenleyecek.14 Mart 2019 Perşembe 13:58
Türk Tabipler Birliği (TTB) 14 Mart Tıp Bayramı’nın bu yılki ana temasını, 14 Mart’ın 100’üncü yılı dolayısıyla “1919’dan 2019’a 14 Mart” olarak belirledi.
Bu kapsamda sağlık meslek örgütleri, 'Tıp Bayramı' olarak kutlamak yerine 'Büyük Hekim Yürüyüşü' gerçekleştireceklerini bildirdi.
Şehir hastanelerine de karşılar
14 Mart’ı neden tıp bayramı olarak kutlamadıkları, talepleri ve İstanbul’da gerçekleşecek Büyük Hekim Yürüyüşü’ne ilişkin konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, "Dünyanın vazgeçtiği mega proje adı altındaki şehir hastaneleri uygulamasından vazgeçilmelidir. İstanbul’da 17 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladığımız Büyük Hekim Yürüyüşü’nde hep birlikte tek bir ağızdan taleplerimizi haykıracağız." ifadelerini kullandı.
Hendek operasyonlarına da karşı çıkmışlardı
Türk Tabipler Birliği, Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar döneminde de 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı bir açıklama yayınlayarak hendek operasyonlarına karşı çıkmıştı.
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