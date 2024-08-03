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Gündem PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Adil Karaismailoğlu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor
Gündem

PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Adil Karaismailoğlu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-03 17:26:00 -
PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Adil Karaismailoğlu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor

DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a hakaretleri nedeniyle yumruk atan eski AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olaya ilişkin ilk kez konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü tansiyon arttı.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, hakaretleri nedeniyle DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk attı.

Türkiye'nin gündemine oturan olay günlerce konuşuldu.

Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"BAZILARINA HAK ETTİĞİ DİLDEN KONUŞMAK GEREKİYOR"

TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun gösterimi ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi.

“Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.

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