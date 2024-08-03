PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Adil Karaismailoğlu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor
DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a hakaretleri nedeniyle yumruk atan eski AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olaya ilişkin ilk kez konuştu.
TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü tansiyon arttı.
Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, hakaretleri nedeniyle DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk attı.
Türkiye'nin gündemine oturan olay günlerce konuşuldu.
Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
"BAZILARINA HAK ETTİĞİ DİLDEN KONUŞMAK GEREKİYOR"
TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun gösterimi ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi.
“Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.
Gündem
Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan, Genel Kurul'da AKP'ye "Hırsız" diyen DEM Partili Ali Bozan'a Osmanlı tokadı
Gündem
LGBT sevici DEM Parti'li Sevilay Çelenk’e AK Parti’den tepki! İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz!