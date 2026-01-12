  • İSTANBUL
Gündem PKK-SDG’ye Suriye’de rahat yok: Suriye Arap Ordusu Halep’in doğusuna sevkiyat başlattı!
Gündem

PKK-SDG’ye Suriye’de rahat yok: Suriye Arap Ordusu Halep’in doğusuna sevkiyat başlattı!

Suriye sahasında kirli ittifaklar kurarak bölgeyi kaosa sürüklemek isteyen terör odaklarına darbe üstüne darbe iniyor. Terör örgütü Pkk’nın Suriye uzantısı Sdg ve devrik rejimin kalıntıları olan eli kanlı grupların Halep kırsalında hareketlenmesi üzerine, Suriye Arap Ordusu bölgeye devasa bir askeri takviye gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Pkk/Ypg terör örgütü ve ona bağlı silahlı grupların Halep’in doğusundaki Maskane ve Deyr Hafir çevresindeki stratejik noktalara konuşlandığı tespit edildi.

Terör koridoruna ağır darbe

Batılı ağababalarından aldıkları talimatla bölgede yeni bir fitne ateşi yakmaya çalışan teröristlerin bu hamlesi, Suriye Arap Ordusu’nu harekete geçirdi. Bölgeye gönderilen tank, zırhlı araç ve ağır silahlardan oluşan takviye birliklerin, terör gruplarının sızma girişimlerini engellemek ve stratejik hattı korumak amacıyla konuşlandırıldığı bildirildi.

Kirli ittifaklar deşifre oldu

Bölgedeki yerel kaynaklar, Sdg çatısı altındaki teröristlerin devrik rejim artıklarıyla iş birliği yaparak sivil halkı kalkan olarak kullanmaya çalıştığını belirtiyor. Halep’in doğu hattını istikrarsızlaştırmak isteyen bu yapılar, Suriye Arap Ordusu’nun kararlı duruşuyla köşeye sıkışmış durumda.

Takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte, terör yuvalarına yönelik operasyonların an meselesi olduğu ifade ediliyor.

