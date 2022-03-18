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Yerel PKK propagandasına gözaltı
Yerel

PKK propagandasına gözaltı

İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile bağlantısı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 09:44:00 -
PKK propagandasına gözaltı

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve koordinesi doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 4'ü kadın, 10'u erkek toplam 14 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

İzmir'in Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin gözaltı ve adli işlemlerine devam edildiği ifade edildi.

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