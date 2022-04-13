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Yerel PKK propagandasına 7 gözaltı
Yerel

PKK propagandasına 7 gözaltı

Muğla'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 11:29:00 -
PKK propagandasına 7 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçelerdeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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