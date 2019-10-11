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PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!

PKK paçavrası Yeni Yaşam, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili alçak bir manşetle çıktı. Teröristler etkisiz hale getirildikçe Türkiye aleyhinde yürüttükleri kara propagandaya hız veren sözde gazete, devlete alçak sözlerle saldırmayı sürdürüyor.

11 Ekim 2019 Cuma 07:41
PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!

PKK paçavrası Yeni Yaşam, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili alçak bir manşete imza attı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen mücadeleyi 'işgalcilik' olarak niteleyen hain yuvası paçavra, teröristler köşeye sıkıştıkça yalan haber dozunu artırıyor.

Her fırsatta Türkiye'ye saldıran sözde gazetenin yazarı Sedat Şenoğlu da, manşetle örtüşecek kadar iğrenç bir yazı kaleme aldı.

"Rojava İşgali ya da devlet akılsızlığı" başlıklı aşağılık bir yazı kaleme alan hain Sedat, devleti suçlarken bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:41
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  2. pkk
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