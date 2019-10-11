PKK paçavrası Birgün'den skandal paylaşım! Suriye'de YPG'nin başını çektiği SDF'nin yalanlarını Twitter'dan paylaşan PKK paçavrası Birgün, ihanet zincirine bir yenisini daha ekledi.

PKK paçavrası Birgün'ün alçaklıklarına bir yenisi daha eklendi. Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) yaydığı "Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" yalanını haberleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaşan Birgün, terörden yana duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Twitter hesabından SDF'nin uluslararası kamuoyunu yanıltma amacıyla yaydığı yalanları, ekmeğini yediği Türkiye ve Türk milletinin aleyhine servis eden ihanet şebekesi Birgün, eli kanlı terör örgütlerinin kucağından Türkiye düşmanlığını sürdürüyor.

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