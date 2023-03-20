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Siyaset PKK lehine bölücü slogan atan 224 HDP'li gözaltına alındı... Kılıçdaroğlu ve Akşener gözaltıların sonlanmasını...
Siyaset

PKK lehine bölücü slogan atan 224 HDP'li gözaltına alındı... Kılıçdaroğlu ve Akşener gözaltıların sonlanmasını...

İstanbul Yenikapı'da Nevruz kutlamasının sonunda polis ekipleriyle bir grup arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği, alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener gözaltıalrın sonlanmasını isteyecek mi sorusu akıllara geldi. Zira bahsi geçen 224 şahıs 6'lı masa için potansiyel bir seçmen...

Yeniakit Publisher
2023-03-20 13:33:00 -
PKK lehine bölücü slogan atan 224 HDP'li gözaltına alındı... Kılıçdaroğlu ve Akşener gözaltıların sonlanmasını...

İstanbul Yenikapı'da Nevruz kutlamasının sonunda polis ekipleriyle bir grup arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği, alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener gözaltıalrın sonlanmasını isteyecek mi sorusu akıllara geldi. Zira bahsi geçen 224 şahıs 6'lı masa için potansiyel bir seçmen...

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. HDP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı. Organizasyonda, sahnede Nevruz ateşi yakıldı, konser ve konuşmalar gerçekleştirildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan alandakilere seslenerek, “HDP adına hepinizin Nevruz’unu kutluyorum” dedi. Buldan, konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini de sundu.

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