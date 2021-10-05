PKK kanalına verdikleri ödülü savundu! Fox aklamak için kırk takla attı

Türkiye'nin gerçekleştirdiği mega projelerin karşısında duran Mimarlar Odası, bu yıl altıncısını düzenlediği "Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül verdi.

Verdikleri ödülle büyük tepki çeken Mimarlar Odası'nın Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili konuştu.

'Ödülü habercilikte hakikati arayanlara veriyoruz'

"Biz bu basın ödüllerini gazetecilikte ısrar eden gazetelere veriyoruz. Yani habercilikte gerçekten o hakikati arayanlara veriyoruz." diyerek PKK kanalına verilen ödülü savunan Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani iktidar çevrelerinin tetikçilerine vermiyoruz. Dolayısıyla hedef haline getiriliyoruz. Mimarlar odası pek çok kez asılsız ithamlarla hedef haline getirildi. Bunu aslında örgütümüzü ele geçirme, örgütümüzü tek sesli hale getirmenin bir parçası olarak görüyoruz. "