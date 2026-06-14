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Gündem PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü
Gündem

PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü

İran, terör örgütü PKK’nın Urmiye’nin Çaldıran ilçesi sınırında sınır muhafızların ateş açtığını ve 1 askerin öldüğünü duyurdu. Açıklamada 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğü belirtilerek ‘intikam’ alınacağının altı çizildi.

İran’daki Doğu Urmiye Sınır Muhafızları Komutanı Muhammed Ahmedi yaptığı açıklamada, Hüseyin Resul isimli bir askerin Urmiye’nin Çaldıran ilçesi sınırında PKK’li bir grupla sınır muhafızları arasında yaşanan silahlı çatışmada yaralandığını ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Ahmedi’nin açıklamasına göre, söz konusu çatışmada 2 PKK üyesi de yaşamını yitirdi.

VAN SINIRINDA

Ahmedi, açıklamasının devamında çatışmada kimsenin yakalanmadığını belirterek, “ayrılıkçı gruplardan intikam alınacağını” kaydetti.

Urmiye Eyaleti, Van, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ve Irak Kürdistan Bölgesi ile sınır komşusudur.

PKK’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. 

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