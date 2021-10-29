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Gündem PKK ininde ağlamaya başladı
Gündem

PKK ininde ağlamaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a düzenlediği başarılı operasyonlar PKK’yı internet sitelerinde ağlatmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 15:15:00 -
PKK ininde ağlamaya başladı

 Göksel Çağlav / Ankara 

Mehmetçiğin kararlı ve başarıyla sürdürdüğü pençe operasyonları serisi devam ederken, ağır darbeler alan PKK’lı teröristler örgüte ait internet siteleri üzerinden ağlayarak yardım taleplerini sürdürüyorlar.

Mehmetçiğin 2015 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarında yaklaşık 20 bin teröristi etkisiz hale getirmesiyle özellikle ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, devam eden Pençe serisi operasyonlardan başını dahi kaldıramazken çareyi örgüte ait internet sitelerinden ağlamakta buldu.

Dün gerçekleştirilen ve devam eden operasyonda Kuzey Irak’ın Avaşin bölgesinde sıkışan bir grup terörist ile ilgili yapılan açıklamada, “ Türkiye Cumhuriyeti ordusu 23 Ekim günü Avaşîn bölgesine bağlı Stûnê, Gûndê Çiye, Girê Şehîd Rizgar, Girê Şehîd Fırat ve Girê Şehîd Elî’de kapsamlı bir operasyonu başlatmıştır. 25 Ekim günü gece saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti ordusu, Girê Şehît Dîren alanı çevresinde indirmeler yaptıktan sonra patlayıcılarla bombalamıştır. 27 Ekim günü Girê Şehîd Dîren alanı 10 kez patlayıcılarla bombalamıştır. 29 Ekim günü Basya ve Stûnê alanlarını kapsayan bir operasyon başlatmıştır. Başlattığı bu kapsamlı operasyonu karşısında güçlerimiz sarsılmaz Apocu militan ruhla tarihi bir direniş sergilemektedir. İşgalciler ile güçlerimiz arasında yakın mesafeden yoğun çatışmalar devam etmektedir.” ifadelerini kullanarak terörist sevici ülkelerin kendilerine yardım etmeleri için adeta yalvarmaya başladılar.

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