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Gündem PKK ile KDP arasında gerginlik tırmanmaya devam ediyor
Gündem

PKK ile KDP arasında gerginlik tırmanmaya devam ediyor

Terör örgütü PKK’nın peşmerge güçlerine saldırmaya devam etmesi üzerine artan gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 14:53:00 -
PKK ile KDP arasında gerginlik tırmanmaya devam ediyor

 GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Kuzey Irak’ta yürüttüğü kararlı ve başarılı operasyonlar devam ederken köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) peşmerge güçlerine saldırmasıyla artan gerginlik artarak devam ediyor.

Son olarak PKK’nın KDP güçlerine saldırmak üzere sızma girişiminde bulunan 3 teröristinden günlerdir haber alınamadığını duyurdu. Bir süredir isimlerini saklamaya çalışan terör örgütü teröristlerinden ümidini kesmesi üzerine KDP ve Irak hükümetini eleştiren bir açıklama yaparak teröristlerinin iade edilmesini talep etti.

Serwer Serhat kod adlı Erdal Aslan, Wargeş Çavreş kod adlı Ayhan Tatlı ve Dijwar Berxwedan kod adlı Mahmut Xelef’in isimlerini açıklayan PKK, “26 Temmuz günü Güney Kürdistan’ın Xelîfan ilçesine bağlı Bêxme Köyü civarında bir grup arkadaşımızla ilişkimizin koptuğunu, daha önce halkımıza ve kamuoyuna bir açıklama ile duyurmuştuk. Yaptığımız çağrılara ve bu yoldaşlarımızın ailelerinin Güney Kürdistan Hükümeti’ne ve KDP’ye yaptığı başvurulara şimdiye kadar herhangi bir cevap verilmemiştir.” sözleriyle artık teröristlerine dahi sahip çıkamaz duruma geldiğini ortaya koydu.

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