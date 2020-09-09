  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK, Hamo’nun MİT/TSK operasyonuyla etkisizleştirilmesini teröristlerden gizlemiş
Gündem

PKK, Hamo’nun MİT/TSK operasyonuyla etkisizleştirilmesini teröristlerden gizlemiş

Terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden ‘Dozdar Hamo’ kod adlı terörist Abdulrehman Hamo'nun, MİT ve TSK operasyonuyla Kandil’de etkisiz hale getirilmesinin, terör örgütü gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:34:00 -
PKK, Hamo’nun MİT/TSK operasyonuyla etkisizleştirilmesini teröristlerden gizlemiş

MİT'in istihbarat ağına takılan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi, KCK Basın ve İletişim Sorumlusu Hamo yakın takibe alındı, teröristin ilişkileri ve günlük rutini analiz edildi. Operasyon için uygun zamanı bekleyen MİT'in verdiği istihbarat ile harekete geçen TSK, 26 Kasım 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Hamo'yu etkisiz hale getirdi. MİT, operasyonun ardından, örgütün "üst düzey bir yöneticinin ölümü sonrasında nasıl bir politika izlendiği"ni de analiz etti.

Gizli faaliyet yürütüyor!

Örgütün, Hamo ile görüşmek isteyen mensuplarına uzun süre "Artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlarla örgüt üyelerinden gizlemeye çalıştığı belirlendi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim alanlar arasında bulunan Hamo'nun, çok sayıda silahlı eylemin planlayıcısı olduğu, örgüte 1990'da Suriye'den katıldığı, 2011- 2016 arasında Suriye'de örgütün finans ve lojistik sorumluluğunun yanı sıra PKK'nın Suriye yapılanmasının sözde yönetim kurulunda görev aldığı da öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı. ..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi
Gündem

Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi

İmam hatipliler hakkında skandal açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler'e Akit Tv'den ders niteliğinde bir cevap geldi.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı