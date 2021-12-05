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Gündem "PKK, gelmek isteyenlere işkence ediyor"
Gündem

"PKK, gelmek isteyenlere işkence ediyor"

Diyarbakır'da evladı için nöbet tutan isimlerden Celil Begdaş, terör örgütü PKK'nın elinden kurtulup dönmek isteyen çocuklara, teröristlerin işkence yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:50:00 -
"PKK, gelmek isteyenlere işkence ediyor"

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 247 ailenin 826 gündür sürdürdüğü eylemde, 3 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş, Sabah'a konuştu.

Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan teröristlerin çocukları ile ilgili bilgi verdiğini hatırlatan Begdaş, "Geçtiğimiz günlerde teslim olan 4 örgüt mensubu şuan çadırda eylem yapan ailelerin çocuklarıyla ilgili ifade verdiler. Teslim örgüt mensuplarının ifadesine göre, eylem yapan ailelerden birçoğunun çocuğu aynı yerde tutuluyor. Aralarında benimde oğlumun da yer aldığı ve kaçmak isteyenlerin ise mağaralarda zorla tutulduğunu öğrendik. Tuttukları mağaralarda, çocuklarımıza işkence yaptırıyorlar" dedi.

Oğlunun HDP Diyarbakır İl Binası'ndan dağa götürüldüğünü belirten Celil Begdaş, "Burası meclis kapısı, arkası Kandil kapısı. Çünkü benim artık gücüm kalmamış. Yolda yürüyemiyorum ben. Benim yuvam dağıldı. Bu anaların babaların evlatlarını versinler. Benim gücüm kalmadı. Benim artık buna tahammülüm kalmamıştır. Çünkü ben biliyorum oğlum ne haldedir. Baskı kullanıyorlar. Ya Allah'tan korkun ya. Ya vicdana gelin yahu? Bir kendinize gelin ya. Ne istiyorsunuz bizden ya?" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e tepki gösteren Celil Begdaş, "Kılıçdaroğlu ve Akşener, sizin evladınız yanınızdayken bizim çocuklarımız acaba aklınıza geliyor mu? Gelmez. Gelmiş olsaydı bu anne ve babaların yanına gelirlerdi. Diyarbakır anne ve babaları hiçbir zaman size haklarını helal etmeyecek. Bir gün bu anne ve babaları sormadılar. Ciğerimi kopardılar, dün sabaha kadar uyuyamadım. Ciğer zor bir şey. Böyle kolay değil. Ya bu evlattır. Çocuğunuz bir gün gelmese ne yaparsınız. Bu anne ve babaların günahı nedir? Çocuklarımız nerede?" ifadelerini kullandı.

 

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