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Gündem PKK elebaşı Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek! Gözünaydın Meral abla
Gündem

PKK elebaşı Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek! Gözünaydın Meral abla

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyona açıktan destek verdi. Örgüt kanalına konuşan teröristbaşı Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 14:15:00 -
PKK elebaşı Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek! Gözünaydın Meral abla

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyona açıktan bir destek daha verdi. Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir" dedi.

Örgütün kanalına konuşan Karayılan, 6'lı koalisyonun güçlendiğini iddia ederek, "Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.

Terörist Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de öne sürdü.

Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık gibi örgütün sözde yöneticileri teröristler daha önce de muhalefete destek niteliğinde açıklamalar yapmış, HDP ile işbirliğinin geliştirilmesi mesajını vermişti.
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