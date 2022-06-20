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Gündem PKK elebaşı Karasu'dan 'Gezi' güzellemesi
Gündem

PKK elebaşı Karasu'dan 'Gezi' güzellemesi

PKK elebaşı Mustafa Karasu, Gezi Parkı eylemlerine sahip çıktı. Karasu kimlerin kimlerle yan yana olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 22:11:00 -

PKK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'de son dönemde yeniden gündeme getirilmeye çalışılan Gezi Parkı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Karasu "Gezi şehitlerini saygı ile anıyorum. Onlar Türkiye'nin onurlu direnişçileriydiler. Şimdi o direnişin anlamı daha da büyüdü." ifadelerini kullandı.

"Meral Akşener'in ağzıyla konuşmuş"

Terörist Karasu, ''Bütün faşist diktatörler böyledir. Yıkılma yaklaştıkça ayakta durmak için baskıyı artırırlar. Ama korkunun ecele faydası yok. AK Parti-MHP iktidarının sonu gelmiştir.'' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu ifadeler için ''Meral Akşener'in ağzıyla konuşmuş.'' yorumları yapıldı.

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