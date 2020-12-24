  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK destekçisi Deniz Naki hapsi boyladı
Gündem

PKK destekçisi Deniz Naki hapsi boyladı

Terör örgütü PKK destekçisi olduğu için yurt dışına kaçan sözde futbolcu Deniz Naki, uyuşturucu satıcılığı ve haraç isteme suçlarından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:20:00 - 2020-12-24 12:27:23
PKK destekçisi Deniz Naki hapsi boyladı

Alman haber sitesi Welt, terör örgütü PKK destek mesajları sonrası "Türkiye'de ırkçılığa maruz kalıyorum." diyerek Almanya'ya kaçan eski Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin, uyuşturucu satıcılığından ve çete kurup haraç toplamasından ötürü gözaltına alınıp tutuklandığını duyurdu.

Almanya'da Aachen Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Naki'nin, birkaç aydır gözaltında tutulduğu da söylendi.

Ankara'da saldırıya uğramıştı

Türkiye'ye 2013 yılında ilk olarak Gençlerbirliği'ne gelen ve birçok kez terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alan Deniz Naki, bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı terör örgütünü öven paylaşımları yüzünden Ankara'da saldırıya uğramıştı.

Peşmerge kıyafeti ile katılmıştı

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan ve bir süre kulüpsüz kalan Deniz Naki, daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştı. Burada terör örgütüne olan sempatisini daha da gün yüzüne çıkaran futbolcu, 2016'daki Nevruz kutlamalarına peşmerge kıyafeti ile katılmıştı.

YPG'ye destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etmişti.

Futboldan men edilmişti

Deniz Naki, 2018 yılında Amedspor forması giyerken ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı gerekçesiyle TFF'den 3 yıl 6 ay sahalardan men cezası almış, cezası 3 yılı aştığı için ömür boyu futboldan men edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay