  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülkede insani kriz derinleşiyor! Acil koduyla çağrı yaptılar

KKTC'den Rum tarafına tepki

Trump'tan röportajı kestiren sözler: ABD hiç olmadığı kadar...

Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

Elektrikli cihazlar bizi 7/24 gözetliyor! Takipten kaçmak için bunları yapın

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın verdiği görüntü rahatsız mı etti? Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

2 milyarlık İETT ihalesinden sonra bir skandal daha! Kardeşini de uzman olarak işe yerleştirmiş

Tunç Soyer'in rezilliği adım attırdı! Çıplak semazen hokkabazlığına son

Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti

'Aşı olmayanlar giremeyecek' kararına Rusya'dan sert tepki! "Herhangi bir dayatmaya yetkiniz yok"
Gündem ‘PKK, BAAS’ın izinde yürüyor’
Gündem

‘PKK, BAAS’ın izinde yürüyor’

Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Duhok kentinin valisi terör örgütü PKK’ya isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 10:14:00 -
‘PKK, BAAS’ın izinde yürüyor’

 Mehmet Aydın 

Duhok Valisi Ali Teter, PKK’nın Baas rejiminin siyasetini sürdürerek Kürt köylerinin inşasına engel olduğunu söyledi. Önceki gün 2 Peşmerge’nin PKK saldırısıyla ölmesi olayına ilişkin konuşan Teter, “Maalesef Peşmergeler, Kürt anne ve babalardan olma kişilerce (PKK) öldürülüyor. Onların Kürtlüklerinden şüphe ediyorum. Onlar kendi savaş alanlarını terk edip burada Peşmerge’yle savaşıyorlar. PKK mensupları sadece Kürt adını kullanıyor yoksa bu gruptan Kürtlere faydası olan hiçbir tavır görmedik” diye konuştu.

Köylerin inşasını engelliyor

Başkan Mesud Barzani’nin talimatı üzerine birkaç gün önce 12 köyün yolunun asfaltlanması için imza attığını belirten Vali Teter, “Ancak şimdiye kadar bu bölgelere hizmet götüremedik çünkü PKK engel çıkarıyor. Geçmişte Saddam’ın eliyle viran edilen bölgeler bugün PKK’nın Baas siyasetini devam ettirmesi nedeniyle inşa edilemiyor. Saddam’ın siyasetini başarıya ulaştırmak için çalışıyorlar” dedi.

Önceki gün PKK unsurlarının yola tuzakladığı 3 bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge ölmüş, bazı Peşmergeler de yaralanmıştı.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay