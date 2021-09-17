‘PKK, BAAS’ın izinde yürüyor’

Mehmet Aydın

Duhok Valisi Ali Teter, PKK’nın Baas rejiminin siyasetini sürdürerek Kürt köylerinin inşasına engel olduğunu söyledi. Önceki gün 2 Peşmerge’nin PKK saldırısıyla ölmesi olayına ilişkin konuşan Teter, “Maalesef Peşmergeler, Kürt anne ve babalardan olma kişilerce (PKK) öldürülüyor. Onların Kürtlüklerinden şüphe ediyorum. Onlar kendi savaş alanlarını terk edip burada Peşmerge’yle savaşıyorlar. PKK mensupları sadece Kürt adını kullanıyor yoksa bu gruptan Kürtlere faydası olan hiçbir tavır görmedik” diye konuştu.

Köylerin inşasını engelliyor

Başkan Mesud Barzani’nin talimatı üzerine birkaç gün önce 12 köyün yolunun asfaltlanması için imza attığını belirten Vali Teter, “Ancak şimdiye kadar bu bölgelere hizmet götüremedik çünkü PKK engel çıkarıyor. Geçmişte Saddam’ın eliyle viran edilen bölgeler bugün PKK’nın Baas siyasetini devam ettirmesi nedeniyle inşa edilemiyor. Saddam’ın siyasetini başarıya ulaştırmak için çalışıyorlar” dedi.

Önceki gün PKK unsurlarının yola tuzakladığı 3 bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge ölmüş, bazı Peşmergeler de yaralanmıştı.

