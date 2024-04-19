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Gündem PKK 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı!
Gündem

PKK 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 15:45:00 -
PKK 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı!

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de kadrosuna katmak için Münbiç'te 12 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinden 12 yaşındaki çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası"nın Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Münbiç ilçesinden 12 yaşındaki erkek çocuğu H.M.A'nın PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde yılbaşından bu yana silahlı kadrosuna katmak amacıyla en az 20 çocuk kaçırdı.
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2022'de 1200'den fazla çocuk kaçırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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