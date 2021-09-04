Pjanic'ten olay açıklama! "Bana saygısızlık yaptı"

Siyah beyazlıların Barcelona'dan kiralık kadrosuna kattığı Boşnak futbolcu, Marca'ya konuştu.

Barcelona'daki günlerinden bahseden yıldız oyuncu, "Koeman bana saygısızlık yaptı. Benimle hiç iletişim kurmuyordu. Ben çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konunun bana açıklanmasını tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim. Çünkü futbolu seviyorum." dedi.

Pjanic şunu söyledi:

"Barcelona'ya transfer olduğum için pişman değilim. Hayatta bazı şeylerin olacağı vardır. Ben hayatım boyunca savaştan hiç kaçmadım. Hırslı ve rekabetçi bir yönüm var. Neler yapabileceğimi biliyorum."

Beşiktaş'ta mutlu olacağına inandığını belirten Pjanic "Ben Barcelona'dan hep övgüyle bahsettim ama Koeman ile olmadı. Şu anda tamamen Beşiktaş'a odaklandım. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.