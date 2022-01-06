  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Pjanic'den flaş açıklamalar
Spor

Pjanic'den flaş açıklamalar

Beşiktaş, Süper Kupa maçında Antalyaspor'u penaltılar sonucunda 5-3 yenerek sezonu 3 kupayla kapattı. Maçın ardından Beşiktaşlı Miralem Pjanic açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 01:34:00 -
Pjanic'den flaş açıklamalar

Turkcell Süper Kupa maçında normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 geçen Beşiktaş, 9. kez kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Umut Meraş'a bırakan Miralem Pjanic, "Atiba bizim kaptanımız. Takıma çok fazla katkı veriyor. Çok mutluyuz. Geçen sezonun en iyi takımı olduğumuz için bu kupayı hak etmiştik. Tüm camiamıza armağan olsun." dedi.

"Beşiktaş’a bir şeyleri başarmaya gelmiştim" diyen Pjanic, "Bu kupayı kazandık. Maalesef bugün her şeyimi veremedim ama çok şükür ki kupaya uzandık. Benim için çok güzel bir geceydi. Hocamız beni doğal pozisyonumda oynatıyor. Neredeyse son beş senedir bu pozisyondaydım ve kendimi daha iyi hissediyorum. Bir kupa daha var, onu da hedefliyoruz. Bu şekilde devam etmeyi, çok çalışmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'taki geleceği hakkında sorulan soruya tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş’ı çok seviyorum. İstanbul’a aşığım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Burada kalma kararını tek başıma veremem ama burada bulunduğum sürede yaşadıklarım için herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan ailemle keyif alıyoruz. Zaman ne gösterir göreceğiz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay