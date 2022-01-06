Pjanic'den flaş açıklamalar

Turkcell Süper Kupa maçında normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 geçen Beşiktaş, 9. kez kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Umut Meraş'a bırakan Miralem Pjanic, "Atiba bizim kaptanımız. Takıma çok fazla katkı veriyor. Çok mutluyuz. Geçen sezonun en iyi takımı olduğumuz için bu kupayı hak etmiştik. Tüm camiamıza armağan olsun." dedi.

"Beşiktaş’a bir şeyleri başarmaya gelmiştim" diyen Pjanic, "Bu kupayı kazandık. Maalesef bugün her şeyimi veremedim ama çok şükür ki kupaya uzandık. Benim için çok güzel bir geceydi. Hocamız beni doğal pozisyonumda oynatıyor. Neredeyse son beş senedir bu pozisyondaydım ve kendimi daha iyi hissediyorum. Bir kupa daha var, onu da hedefliyoruz. Bu şekilde devam etmeyi, çok çalışmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'taki geleceği hakkında sorulan soruya tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş’ı çok seviyorum. İstanbul’a aşığım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Burada kalma kararını tek başıma veremem ama burada bulunduğum sürede yaşadıklarım için herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan ailemle keyif alıyoruz. Zaman ne gösterir göreceğiz." diye konuştu.