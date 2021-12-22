Pjanic son noktayı koydu! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Barcelona'dan kiraladığı Boşnak futbolcu geleceğiyle ilgili konuştu. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Pjanic, sezon tamamlanana kadar bir yere gitmeyeceğini ifade etti.

Boşnak yıldız yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kendimi daha iyi hissediyorum. Sakatlıktan döndüm, takımın bana ihtiyacı olduğu için biraz da erken döndüm. Şu an hocamız ile durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Takımımızda özgüven yerine geldi. Beşiktaş'ta tüm sezon kalma konusunda kafamda bir şüphe yok. Takım arkadaşlarım ve bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Şu anda tek düşünebileceğim takımım, Beşiktaş. Burada olmaktan zevk alıyorum. Sezon sonuna kadar buradayım, bu kesin. Burada mutluyum. Herkesle aram iyi. Gelecek ne getirir bilmiyorum, şu anda bu sezonda ne olacağına odaklanmış durumdayım. Sezonun sonunda ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Pjanic görev yeri ile ilgili olarak da, "Hocamız, beni iyi tanıyor. Benim nerede en iyi performans vereceğimi o da biliyor. Bu pozisyonda oynarken organizasyon anlamında daha fazla sorumluluk aldığım bir yapı oluyor. 6 numarada kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim" dedi.