Piyasalarda risk iştahı tekrar yükseldi!

ABD’den dayanıklı mal siparişleri verisinin ocak ayında -%4 olarak açıklanması beklenirken, -%4,5 seviyesinde gelmesiyle piyasalarda bir tepki alımına yol açtı. Global tahvil faizlerinde yükseliş devam etti.

ABD endeksleri pozitif tarafta yer aldı. ABD vadelileri yataya yakın işlem görüyor.

Avrupa endeksleri %1,5’i aşan yükselişle günü sonlandırdı. Seyahat hisseleri yükselişlere öncülük etti. AMB’nin faiz artırımlarının 2024 yılının şubat ayına kadar uzatacağı ve faizlerdeki zirve noktanın %3,5’ten %3,9’a kadar yükseleceği beklentisi fiyatlanmalarda etkili oldu. Piyasalarda etkili olan bir diğer gelişme ise Avrupa Birliği’nin İngiltere ile İrlanda konusunda anlaşma sağlaması oldu. Bu haberin etkisiyle sterlin diğer para birimlerinde değer kazandı.

Asya endeksleri %0,80’e varan Kospi endeksi önderliğinde pozitif işlem görüyor.

BIST100 Endeksi dünü 138.64 (% 2.38) puanlık yükseliş ile 5.197 seviyesinden ve 85.171 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Son günlerdeki satışlar piyasa tarafından tepki alımlarıyla karşılaştı. Banka hisseleri öncülüğünde genele yaygın bir yükselişte İnşaat grubu hisselerindeki (çimento, demir çelik) hisseleri nispeten karışık bir kapanış gerçekleştirdi. Hisse değişimleri gözlenmeye başladı. Döviz kurlarında ise yatay seyir dün de devam etti.

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Bugün içeride büyüme verisini takip edeceğiz. Dışarıda ise ABD’den Conference Board tüketici güveni gündemimizde yer alacak.

BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.