  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek
Ekonomi Piyasalarda nefes kesen rakam! Dolar 43 TL barajını aştı
Piyasalarda nefes kesen rakam! Dolar 43 TL barajını aştı

Piyasalarda nefes kesen rakam! Dolar 43 TL barajını aştı

Döviz kurlarında 2026 yılının ilk haftasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Güne yatay bir seyirle başlayan Dolar/TL paritesi, sabah saatleri itibarıyla psikolojik sınır olarak kabul edilen 43 seviyesinin üzerine çıkarak 43,0413 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 43,0413 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 43,0242'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,0413'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 50,3400'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 57,8400'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

 

ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya saldırması ve ülkenin devlet başkanını tutuklaması, jeopolitik gerilimin artmasına neden oldu.

Yatırımcıların, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve küresel likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladığı görülüyor.

Analistler, döviz piyasalarının Venezuela'daki gelişmelerden ziyade, ABD’de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden etkilenmesinin beklendiğini dile getirerek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96), bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 olarak belirlendi.

1
Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi
Gündem

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Venezuela’daki darbe girişimi ve uluslararası siyasetin bu süreçteki tutumuna ilişkin 2019 yılında ya..
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
