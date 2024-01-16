Piyasalarda kritik fiyatlamalar gelebilir ! Bütün gözler bu toplantıda

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu sabit tutarak sadece görünümü yukarı revize etmesine karşın hisse senetlerinin ağırlıklı piyasa beklentisi ile uyumlu karar sonrasında iyimserliğini yeni haftaya başlarken de koruduğunu gördük.

Gözler kabine toplantısında

Bu kapsamda BIST-100 endeksinin 5 Aralık’tan bu yana ilk kez 8000 puanın üzerinde kapanış yapması önemli. İçeride genel hatlarıyla sakin olan günde öne çıkan tek konu başlığını saat 14.00’te başlayan kabine toplantısı oluşturuyor. Yurt dışında ise dün Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olan ABD piyasaları bugün yeniden işleme açılacak. Ülkede Kongre liderlerinin kritik 19 Ocak tarihi yaklaşırken geçici harcama tasarısı üzerinde anlaşması ise piyasalar açısından önemli bir riskin hafiflemesini sağlıyor.

TL'de zayıf görünüm

Ünlü Co'ya göre; geride bıraktığımız haftayı 30,10 sınırında noktalayan USD/TL kuru yeni haftaya da bu noktadan çok fazla uzaklaşmadan başladı. Ayın başından bu yana %2’nin üzerinde değer kaybederek önceki dönemlere kıyasla zayıf bir görünüm sergileyen TL’nin haftaya ılımlı başlamasında kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in kredi notu görünümünü pozitife revize etmesinin de pay sahibi olduğu söylenebilir.

Anlamlı değişim var mı?

Büyük resme baktığımızda ise şimdilik görünümde anlamlı bir değişimin olduğunu söylemek güç. Yurt içinde bu hafta önemli bir konu başlığının olmadığını düşünürsek TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalamasına yakın bir performans sergilemesi beklenebilir.

Hisseler nasıl seyretti?

Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü yukarı revize etmesinin ardından hisse senetleri açılışı yataya yakın seviyelerde yapsa da sonraki işlemlerde iyimserliğin biraz daha arttığını ve günün de %0,7’lik artı ile noktalandığını gördük.Teknik açıdan bakıldığında ise endeksin 8000 puanın üzerinde kapanış yapmasını oldukça pozitif buluyor ve bu seviyenin üzerinde kalındıkça Ekim ayından bu yana aşılamayan 8150 puanın sonraki hedef/direnç olarak öne çıkacağı düşünülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO