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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,37 değer kaybederek 102.044,99 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalarak 261 bin liraya geriledi

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:26
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.412,27 puan azalışla 102.044,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 219 puan ve yüzde 0,21 artarak 103.676,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 61,96 puan ve yüzde 0,06 azalışla 103.395,30 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.604,55 puanı, en yüksek 104.153,89 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kaybederek 102.044,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,64 ve hizmetler endeksi yüzde 1,71 değer kaybetti

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.187,39 puan ve yüzde 1,67 azalarak 128.557,17 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 133'ü prim yaptı, 221'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, VakıfBank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.418,43 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.418,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalarak 261 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6951 lira, satışta 5,7179 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7095 lira, satışta 5,7324 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1156, sterlin/dolar paritesi 1,2483, dolar/yen paritesi de 108,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,86 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:26
  1. Piyasalarda gün sonu

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