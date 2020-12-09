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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.342,42, en yüksek 1.360,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 468 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:46:41 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,43 puan yükselerek 1.350,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,02 puan ve yüzde 0,45 kazançla 1.345,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.342,42, en yüksek 1.360,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artarak 1.350,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,22 puan ve yüzde 0,96 kazanımla 1.495,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 41'i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Petkim, Selçuk Ecza Deposu ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.845,92 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.845,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 gerileyerek 468 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8149 lira, satışta 7,8462 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8032 lira, satışta 7,8345 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2085, sterlin/dolar paritesi 1,3403, dolar/yen paritesi de 104,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,55 azalışla 48,63 dolardan işlem görüyor.

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