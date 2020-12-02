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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.318,39, en yüksek 1.338,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 459 bin liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:31:30 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,20 puan artarak 1.325,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,47 puan ve yüzde 0,11 kazanımla 1.326,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.318,39, en yüksek 1.338,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 yükselişle 1.325,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,00 puan ve yüzde 0,27 gerileyerek 1.466,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.822,07 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.822,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 artarak 459 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8026 lira, satışta 7,8338 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8357 lira, satışta 7,8671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2095, sterlin/dolar paritesi 1,3319, dolar/yen paritesi de 104,48 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,57 kazanımla 47,64 dolardan işlem görüyor.

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