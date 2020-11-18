  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.264,06, en yüksek 1.294,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 464 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:27:21 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,00 puan artarak 1.294,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,33 puan ve yüzde 0,34 kazanımla 1.264,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.264,06, en yüksek 1.294,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,78 artışla 1.294,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,48, sanayi endeksi yüzde 2,43, hizmetler endeksi yüzde 0,99 ve teknoloji endeksi yüzde 2,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 49,57 puan ve yüzde 3,55 yükselişle 1.447,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 19'u geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D), Akbank ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.878,52 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.878,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,64 düşüşle 464 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7141 lira, satışta 7,7450 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7339 lira, satışta 7,7649 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1868, sterlin/dolar paritesi 1,3302, dolar/yen paritesi de 103,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,43 artarak 44,63 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakaları ve aşıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gib..
Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor
Siyaset

Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor

Ümit Özdağ’ın partiden ihracı sonrası İsmail Konuk'un istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de yeni istifaların geleceği belirtiliyor. Bu duru..
Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı
Gündem

Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve iki F-16 uçağının eğitim faaliyetlerine başla..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay