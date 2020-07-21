Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.238,87 puan azalarak 118.042,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 890,02 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 120.170,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 117.160,45, en yüksek 120.585,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 azalışla 118.042,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 1,83 ve hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.075,08 puan ve yüzde 0,80 düşüşle 133.454,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 81'i geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Turkcell, Güneş Sigorta ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.838,70 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.838,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,59 artışla 402 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8382 lira, satışta 6,8656 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8390 lira, satışta 6,8664 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1492, sterlin/dolar paritesi 1,2746, dolar/yen paritesi de 106,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,55 artışla 44,90 dolardan işlem görüyor.

