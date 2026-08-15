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15 yıllık dostlukta yine ayrılık vakti! Yaren leylek, Adem amcaya veda etmeye hazırlanıyor

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15 yıllık dostlukta yine ayrılık vakti! Yaren leylek, Adem amcaya veda etmeye hazırlanıyor

Bursa Karacabey'de balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlünde yer edinen Yaren leyleğin göç zamanı yaklaştı.

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Foto - 15 yıllık dostlukta yine ayrılık vakti! Yaren leylek, Adem amcaya veda etmeye hazırlanıyor

Bursa’nın Leylek Köyü’nde hüzünlü günler başladı.

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Foto - 15 yıllık dostlukta yine ayrılık vakti! Yaren leylek, Adem amcaya veda etmeye hazırlanıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç (Leylek Köyü) Mahallesi'nde 15 yıldır kesintisiz süren efsanevi dostlukta, bir veda mevsimi daha kapıya dayandı. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu eşsiz dostluk sayesinde vefanın, sadakatin, umudun ve insan ile doğa arasındaki sevgi bağının evrensel sembolü olan Yaren leyleğin yavruları sıcak topraklara göç ederken, şimdi de Yaren leylek veda için hazırlanıyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu eşsiz bağla milyonların gönlünde taht kuran Yaren leylek, yavrularını uçurmasının ardından sıcak ülkelere doğru yola çıkmaya ve dostu Adem amcaya veda etmeye hazırlanıyor.

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Foto - 15 yıllık dostlukta yine ayrılık vakti! Yaren leylek, Adem amcaya veda etmeye hazırlanıyor

Aralarındaki bağ sadece kayığa konup balık yemekle sınırlı kalmayan, Yaren'in yuvasını 4 yıl önce Adem Yılmaz'ın evinin hemen yanı başındaki direğe taşıyacak kadar derinleşen bu efsanevi dostluk, bu yıl her zamankinden biraz daha erken ayrılık noktasına geldi. 24 Şubat'ta köyüne geri dönerek sevenlerine büyük sevinç yaşatan Yaren ve eşi Nazlı, bu sezon 5 yavru dünyaya getirdi. Ancak bu yıl yavruların yuvadan erken ayrılması, büyük göçün de erkene çekileceğinin habercisi oldu. Şimdilerde birçok yerde leylekler sıcak ülkelere göç etmeye başladı. Yaren leylek ile Adem amca Için de ayrılık vakti geldi. Geçici bir ayrılık olsa da Adem amcanın gözleri doluyor gitmeden Yaren'i özlüyor. Köylülerin ve ekran başındaki milyonların gözü kulağı şimdi Yaren'in kanat çırpışlarında; Adem amca ise her gün sabah evinden çıktığında yuvasında gördüğü Yaren'i şubat mart ayı ne kadar büyük bir özlemle bekleyecek.

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Foto - 15 yıllık dostlukta yine ayrılık vakti! Yaren leylek, Adem amcaya veda etmeye hazırlanıyor

Yavruların 6 ve 7 Ağustos'ta yuvayı terk ettiğini belirten Adem Yılmaz, "6 Ağustos'ta 4 yavrusu uçtu 7 Ağustos'ta en küçük yavrusu da yuvadan ayrıldı." dedi. Normal şartlarda ağustos sonunu bulan vedanın bu kez çok daha yakın olduğunu vurgulayan Adem amca, ayrılık vaktinin yaklaşmasıyla içini büyük bir hüznün kapladığını dile getirdi. Adem amca, duygular ve yaşadığı endişeye ilişkin şunları söyledi: "Normalde yavrular ağustosun 15'inde, Yaren ise ay sonunda giderdi. Bu sene yavrular erken uçtu. Bu da Yaren'in de erken gideceğinin işareti. Artık vedaya hazırlanıyoruz. Yaren'in buradan gitmesi bana gerçekten büyük bir hüzün veriyor. Bütün kış boyunca evimin önündeki boş yuvaya bakıp onun gelmesini beklemekten başka çarem yok. Mart ve nisan ayları yaklaştığında 'Yine gelecek' diye içimi büyük bir sevinç kaplıyor ama aynı zamanda yolda başına bir şey gelmesinden endişelenip korkuyorum. Yani hem sevinci hem endişeyi bir arada yaşıyorum." Yaren'in yıllardır bunu başardığını, her yıl gelip kayığıma konduğunu anlatan Yılmaz, "Bizi ve sevenlerini mutlu etti. Üstelik bu yıl 4 yıldır kayığıma yaklaşmayan eşi Nazlı'yı da ikna edip getirdi, ikisi birlikte kayığımdan balık yedi. Bu beni ayrıca çok mutlu etti. İnşallah bu yıl da sağ salim sıcak ülkelere gider ve baharda yine sağlıklı bir şekilde yuvamıza döner." dedi.

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Foto - 15 yıllık dostlukta yine ayrılık vakti! Yaren leylek, Adem amcaya veda etmeye hazırlanıyor

İstanbul'dan Adem Yılmaz ve Yaren leyleği ailesi ile ziyarete gelen Gökmen Ceylan, hem hatıra fotoğrafı çekmek hem de Adem amcaya teşekkür etmek istediklerini belirterek, "Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşıladığı için bir tanışmak bir çay içmek istedik. Bizim için çok mutluluk verici oldu. Adem amca, çok içten çıktı sağ olsun leylek hakkında Yaren hakkında konuştuk. Adem amca güzel bir misafirperverlik gösterdi, çok sevdik kendisini" dedi Çiğdem Ceylan da böylesine bir dostluğu, doğa sevgisini gösterdiği için bizzat teşekkür etmek amacıyla geldiklerini belirterek, "Haberlerini görüyorduk okuyorduk. Kendisi ile tanışmış olmamız gerçekten büyük bir gurur ve Yaren'le olan hikayesini birebir dinlemekle çok müthişti." diye konuştu.

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