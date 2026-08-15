MİT ve Emniyet harekete geçti: Mersin'de büyük operasyon

Adalet Bakanlığı’ndan konuya dair yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün iş birliği ve müşterek çalışmalarıyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bu sabah önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

EKVATOR’DAN GELEN GEMİDE 3 KİLO 490 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Kurumlar arası etkin koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 13.06.2026 tarihinde Ekvator-Malta-Mersin güzergâhında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün müşterek çalışması kapsamında X-Ray taramasından geçirildi. Yapılan kontrollerde, konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

MEZİTLİ’DE 122 KİLO 300 GRAM TAKOZ ESRAR YAKALANDI!

Yürütülen çalışmaların devamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14.08.2026 tarihinde Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarımızın güçlü koordinasyonu ve iş birliği içerisinde kararlılıkla sürdürülmektedir.