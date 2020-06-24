Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 889,94 puan azalarak 114.448,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,64 puan ve yüzde 0,03 değer kazanımıyla 115.369,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.333,11 puanı, en yüksek 115.627,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 114.448,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,96, teknoloji endeksi yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.099,88 puan ve yüzde 0,82 azalışla 132.590,03 puandan kapandı. İşlem gören 592 hisse senedinin 144'ü prim yaptı, 246'sı geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim, Güneş Sigorta ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.770,55 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.770,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artarak 391 bin liradan tamamladı.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8404 lira, satışta 6,8678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1265, sterlin/dolar paritesi 1,2432, dolar/yen paritesi de 106,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,66 düşerek 40,53 dolardan işlem görüyor.

