Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 491,40 puan artarak 102.648,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 260,61 puan ve yüzde 0,28 değer kazanımıyla 102.418,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 102.149,07 puanı, en yüksek 103.227,25 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 102.648,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks ve teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 777,00 puan ve yüzde 0,66 artışla 119.190,26 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 241'i geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Güneş Sigorta ve Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.724,58 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.724,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalarak 380 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7836 lira, satışta 6,8107 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7793 lira, satışta 6,8065 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0946, sterlin/dolar paritesi 1,2217, dolar/yen paritesi de 107,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,94 yükselerek 36,05 dolardan işlem görüyor.



