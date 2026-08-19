İsrailli Bakan'ın “Filistin” sözleri Yahudileri de isyan ettirdi: Son derece utanç verici!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri hedef alan sözleri, İsrail'in en güçlü destekçilerinden Almanya'da da tepkilere yol açtı.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Berlin'de Katolik Haber Ajansı KNA'nın sorularını yanıtlarken Ben-Gvir'e sert tepki gösterdi.

Schuster, İsrailli Bakan'ın tavrını “son derece utanç verici ve sorumsuzca” olarak nitelendirerek aşırı sağcı güçlerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

“Yahudi değerleriyle taban tabana zıt”

Ben-Gvir'in Filistinliler hakkındaki sözlerini “insanlık dışı” olarak değerlendiren Schuster, açıklamaların Yahudi değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Schuster, Ben-Gvir'in söylemlerinin “Yahudi değerleriyle taban tabana zıt olduğunu ve İsrail'in itibarına zarar verdiğini” ifade etti.

Böylece Gazze'deki katliam politikalarının en sert savunucularından biri olan Ben-Gvir'e dikkat çekici bir tepki de Almanya'daki Yahudi toplumunun en üst düzey temsilcilerinden geldi.

Alman hükümetinden yaptırım çıkışı

Ben-Gvir'e bir tepki de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil'dan geldi.

Sat.1 televizyonuna konuşan Klingbeil, İsrailli Bakan'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar, federal hükümet olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz açıklamalardır.”

Klingbeil, tartışmayı bir adım daha ileri taşıyarak Ben-Gvir'e yönelik Avrupa düzeyinde yaptırımların ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“İsrail'le dayanışma içindeyim ama bu bakanlarla değil”

Ben-Gvir'in söylemlerini “insanlık dışı” olarak nitelendiren Klingbeil, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı isimlerle arasına mesafe koydu.

Klingbeil, “İsrail Devleti ile dayanışma içindeyim. Ancak bu tür bakanlarla dayanışma içinde değilim.” dedi.

Ben-Gvir gibi isimlerin sürekli kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu belirten Alman Bakan, artık bir sınırın aşıldığını savundu.

İsrail'e silah ihracatının durdurulmasını istedi

Muhalefetteki Sol Parti'nin Federal Meclis milletvekili Lea Reisner ise tepkisini daha ileri taşıdı.

Reisner, Alman hükümetine İsrail'e yönelik tüm silah ihracatını durdurma çağrısında bulundu. Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın da derhal askıya alınmasını istedi.

Ben-Gvir ne demişti?

Tepkilerin merkezindeki açıklamalar, Ben-Gvir'in 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılan ve daha sonra serbest bırakılan Rom Braslavski ile gerçekleştirdiği podcast yayınında geldi.

Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlilere yönelik öldürmelerden yana olduğunu açıkça dile getirerek “orada her gece 30 ila 40 kişinin öldürülmesi gerektiğini” savundu.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan bununla da yetinmeyerek Gazze'deki Filistinliler hakkında “hayatta olmayı hak etmeyen” ve “insan bile olmayan” ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını ilhak etmesini ve bölgede nüfus değişimi gerçekleştirilmesini savundu.

İsrailli Bakan'ın Filistinlileri topluca hedef alan açıklamalarına Almanya'daki Yahudi toplumunun en önemli kuruluşlarından gelen sert tepki, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı isimlerin söylemlerine yönelik uluslararası rahatsızlığın giderek büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.