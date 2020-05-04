Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.267,87 puan azalarak 98.842,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.503,70 puan ve yüzde 1,49 değer kaybıyla 99.606,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.305,57 puanı, en yüksek 100.253,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,24 düşüşle 98.842,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,91, teknoloji endeksi yüzde 3,70, sanayi endeksi yüzde 2,08 ve hizmetler endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.954,55 puan ve yüzde 2,49 azalışla 115.806,24 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 264'ü geriledi. Garanti Bankası,Türk Hava Yolları, ASELSAN, Odaş Elektrik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.703,45 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.703,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 385 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0102 lira, satışta 7,0383 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9670 lira, satışta 6,9950 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0905, sterlin/dolar paritesi 1,2412, dolar/yen paritesi de 106,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,21 düşerek 24,63 dolardan işlem görüyor.

