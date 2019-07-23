0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 270'i yükseldi, 90'ı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6810 liradan, avro 6,3540 liradan işlem görüyor

23 Temmuz 2019 Salı 13:13
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,52 artışla 102.626,83 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.538,10 puan değer kazandı. Dün 101.088,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 134,97 puan ve yüzde 0,13 artışla 101.223,70 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.086,52 puanı, en yüksek 102.670,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,16, teknoloji endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 270'i yükseldi, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Petkim oldu.


- Altının onsu 1.418,39 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1177, sterlin/dolar paritesi 1,2443, dolar/yen paritesi 108,19 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6810 liradan, avro 6,3540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.418,39 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,23 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:13
  1. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Puslu buldu, jandarma yakaladı
    1. Puslu buldu, jandarma yakaladı
    2. GÜNCELLEME - Elazığ merkezli silah..
    3. Mektebim Okulları'ndan tüm..
    4. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
    5. Ön kuluçka programı başladı
    6. Orman yangınlarına yerli koruma
    7. İnderesi Tabiat Parkının ilk etabı..
    8. GAÜN tercihin gözdesi
    9. Başkan Dağdelen: “Vatandaşlarımızın..
    10. Cenk Koray kabri başında anıldı
    11. Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın
    12. Binali Yıldırım: "ABD ile inişli..
    13. Libyalı hasta obezite cerrahisiyle..
    14. İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve..
    15. "KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    16. Jotun boya Van’da tanıtıldı
    17. Başkan Öz’den 23 Temmuz mesajı
    18. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. Otomobilin bagajından yılan çıktı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar