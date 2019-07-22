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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 225'i yükseldi, 107'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6740 liradan, avro 6,3690 liradan işlem görüyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:14
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 15,33 puan değer kaybetti. Cuma günü 101.849,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,91 puan ve yüzde 0,04 azalışla 101.812,29 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.479,73 puanı, en yüksek 102.146,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 225'i yükseldi, 107'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Aselsan oldu.


- Altının onsu 1.425,39 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,2469, dolar/yen paritesi 107,87 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6740 liradan, avro 6,3690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.425,39 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,73 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:14
  1. Piyasalarda gün ortası

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