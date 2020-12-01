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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 12'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,8570 liradan, avro 9,4110 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:20:18 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,69 değer kazanarak 1.305,27 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,69 puan değer kazandı.

Dün 1.283,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 18,66 puan ve yüzde 1,45 artarak 1.302,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.287,62, en yüksek 1.308,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,31, sanayi endeksi yüzde 1,82, hizmetler endeksi yüzde 1,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,77 kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası oldu.


- Altının onsu 1.795,00 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1974, sterlin/dolar paritesi 1,3356 ve dolar/yen paritesi 104,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8570 liradan, avro 9,4110 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.795,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 48 dolardan işlem görüyor.

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