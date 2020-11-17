Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,44 azalışla 1.274,32 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,67 puan değer kaybetti.

Dün 1.292,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,34 puan ve yüzde 0,10 azalarak 1.291,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.270,87 ve en yüksek 1.293,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,81, teknoloji endeksi yüzde 1,77, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükseldi, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank ve Yapı Kredi Bankası oldu.





- Altının onsu 1.890,27 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1868, sterlin/dolar paritesi 1,3224 ve dolar/yen paritesi 104,29 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7830 liradan, avro 9,2410 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.890,27 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,08 yükselişle 44,02 dolardan işlem görüyor.



