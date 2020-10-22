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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseldi, 52'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,7820 liradan, avro 9,2100 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:17:44 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kazanarak 1.213,54 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,02 puan değer kazandı.

Dün 1.211,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,12 puan ve yüzde 0,18 artarak 1.213,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.208,46, en yüksek 1.216,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,06, mali endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, Yapı ve Kredi Bankası, Petkim oldu.


- Altının onsu 1.915,90 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3099 ve dolar/yen paritesi 104,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7820 liradan, avro 9,2100 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.915,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 42,2 dolardan işlem görüyor.

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