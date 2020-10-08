  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 50'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,9190 liradan, avro 9,3260 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:17:36 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 1.149,51 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,90 puan değer kaybetti.

Dün 1.152,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 4,32 puan ve yüzde 0,38 artarak 1.156,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.145,25, en yüksek 1.159,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, ASELSAN, Teknosa, Garanti Bankası ve Petkim oldu.


- Altının onsu 1.892,10 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,83, bileşik getirisi yüzde 13,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1763, sterlin/dolar paritesi 1,2917 ve dolar/yen paritesi 106,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9190 liradan, avro 9,3260 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.892,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 42,8 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti
Gündem

Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti

Dün CHP'nin yayın organında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na tepki göst..
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'
Okur Postası

'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay