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Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 315'i yükseldi, 85'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,9180 liradan, avro 7,4850 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:21:12 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 100.362,62 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.169,59 puan değer kazandı. Dün 99.193,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.208,39 puan ve yüzde 1,22 artarak 100.401,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 99.678,32 ve en yüksek 100.812,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 2,36, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 315'i yükseldi, 85'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri BİM Birleşik Mağazalar, Sasa Polyester, ASELSAN, Alkim Alkali Kimya ve Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.


- Altının onsu 1.736,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0817, sterlin/dolar paritesi 1,2215 ve dolar/yen paritesi 107,04 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9180 liradan, avro 7,4850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.736,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,37 artışla 31,48 dolardan işlem görüyor.

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