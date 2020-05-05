Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 98.386,59 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,65 puan değer kaybetti. Dün 98.842,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 792,09 puan ve yüzde 0,80 artarak 99.634,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.880,46 ve en yüksek 99.791,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 196'sı yükseldi, 182'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Pınar Et ve Un Sanayi, Trabzonspor, Afyon Çimento ve Kardemir (D) oldu.





- Altının onsu 1.697,75 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0849, sterlin/dolar paritesi 1,2454 ve dolar/yen paritesi 106,76 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0840 liradan, avro 7,6860 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.697,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 6,10 yükselişle 28,11 dolardan işlem görüyor.

