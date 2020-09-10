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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 39'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan, avro 8,8630 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:10:58 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalışla 1.097,66 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,02 puan değer kaybetti.

Dün 1.099,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,48 puan ve yüzde 0,23 artışla 1.102,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.092,46 ve en yüksek 1.102,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,15 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,22 ve hizmetler endeksi yüzde 0,18 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Zorlu Enerji, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Tüpraş oldu.


- Altının onsu 1.949,40 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1840, sterlin/dolar paritesi 1,3025 ve dolar/yen paritesi 106,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan, avro 8,8630 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.949,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 40,57 dolardan işlem görüyor.

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