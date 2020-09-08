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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükseldi, 67'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,4820 liradan, avro 8,8230 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:08:36 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 azalışla 1.091,96 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,85 puan değer kaybetti.

Dün 1.096,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 4,76 puan ve yüzde 0,43 artışla 1.101,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.092,46 ve en yüksek 1.102,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32 ve sanayi endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.


- Altının onsu 1.917,90 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1791, sterlin/dolar paritesi 1,3065 ve dolar/yen paritesi 106,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4820 liradan, avro 8,8230 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.917,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 düşüşle 41,50 dolardan işlem görüyor.


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